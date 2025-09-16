হোম > চাকরি > সরকারি

আরডিএর এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮২

চাকরি ডেস্ক 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার নবম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম সচিব মোসা. কামরুন্নাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, বেতন ১১তম গ্রেডে

নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

৫০ কর্মী নেবে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

৯ পদে কর্মী নেবে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে চাকরির সুযোগ

পিএসসির বিশাল নিয়োগ: প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্স-সহ ২,৮২৫ পদে আবেদন করুন

বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু ১৫ সেপ্টেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা