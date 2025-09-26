হোম > চাকরি > সরকারি

বিআইডব্লিউটিএর পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর, ৬ পদে প্রার্থী ৩৫

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৭ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হবে। ৬টি পদের বিপরীতে এতে ৩৫ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম পরিচালক (মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৌখিক পরীক্ষায় রাজধানীর মতিঝিলে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা বেলা আড়াইটা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ব্যবহার করে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

