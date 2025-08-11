হোম > চাকরি > সরকারি

চাঁদপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

চাঁদপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির অধীনে ৫ ধরনের শূন্য পদে মােট ২১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ৬ আগস্ট থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদ সংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদ সংখ্যা: ২০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়ী চালক।

পদ সংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

১০ কর্মী নেবে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬

আনসার-ভিডিপিতে চাকরির সুযোগ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ১১৭ জনের চাকরি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা