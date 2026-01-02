হোম > চাকরি > সরকারি

দুদকের তিন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুদকের বিভাগীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুলিশ কর্তৃক প্রাক্‌-পরিচয় যাচাইয়ে সন্তোষজনক প্রতিবেদনপ্রাপ্তি সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরা নিজ জেলার সিভিল সার্জনের কাছ থেকে স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার প্রত্যয়ন সংগ্রহ করবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চাকরিতে যোগদানের সময় যোগদানপত্রের সঙ্গে স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন।

