হোম > চাকরি > সরকারি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে চাকরি, বেতন ১৩–২০ গ্রেডে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণারয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পাবনা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ ক্যাটাগরির পদে মােট ৫ জনকে নিয়ােগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম: হিসাব রক্ষক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (১৩তম গ্রেড)।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (১৩তম গ্রেড)।

পদের নাম: পরিবহন চালক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: হালকা যান চালনার বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (১৬তম গ্রেড)।

পদের নাম: ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর কাম-দপ্তরী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (১৮তম গ্রেড)।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (২০তম গ্রেড)।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফর্ম স্ব-হস্তে লিখিত হতে হবে। খামের উপর পদের নাম উল্লেখ পূর্বক আবেদন ফর্ম ডাকযোগে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ফল প্রকাশ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৯ ডিসেম্বর

ডাক ও টেলিযোগাযোগের পরীক্ষার সূচি

হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

টিসিবির মৌখিক পরীক্ষা ২৩ ডিসেম্বর

এলপি গ্যাস লিমিটেডের লিখিত ফল প্রকাশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

৪৫ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

ডিজিএফআইয়ের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৮ প্রার্থী

হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৪৯ প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা