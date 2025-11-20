হোম > চাকরি > সরকারি

হাইকোর্ট বিভাগে অফিস সহকারী পদের পরীক্ষা ২২ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অফিস সহকারী পদের প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর পৃথক পাঁচটি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পৃথক পাঁচটি কেন্দ্র হলো সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল (ধানমন্ডি), হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভবন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব কেন্দ্রে একযোগে ২২ নভেম্বর বেলা ৩টায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে লিংকে গিয়ে এসএমএসে পাঠানো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট দিয়ে সঙ্গে আনতে হবে।

পরীক্ষার কেন্দ্রে বই, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা অন্য যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যোগাযোগ যন্ত্র বহন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোনো পরীক্ষার্থী উল্লিখিত জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না। নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।

সম্পর্কিত

ভূমি আপিল বোর্ডের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নেবে ১১৪ জন

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৯৩ জনের চাকরি

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল প্রকাশ‍, উত্তীর্ণ ২৯

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষা ২২ নভেম্বর

কারিগরি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২১৮

পরমাণু কমিশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দ্বিতীয় ধাপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ৪১৬৬

নিপোর্টে ১০১ পদে বড় নিয়োগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা