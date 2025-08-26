বিসিসির ৫ পদের লিখিত পরীক্ষা ৩০ আগস্ট

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) ৫টি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৩০ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিসিসির সচিব মো. জাকির হোসেন বাচ্চু স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত আগারগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ই-মেইলে প্রবেশপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
একই সঙ্গে মোবাইলেও এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র না পেলে বিসিসিতে যোগাযোগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।