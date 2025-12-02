প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭ জনের চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডে ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সুপারিনটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সরকারি অথবা আধা সরকারি অফিসে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ড্রাফটসম্যানশিপে সার্টিফিকেটসহ স্বীকৃত বোর্ড থেকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং অবশ্যই সাইকেল চালানো জানতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং বাগান তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস। নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা bncc.teletalk.com.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি
টেলিটক প্রি-পেইড নম্বরের মাধ্যমে ১ নম্বর পদের জন্য ৩৩৫ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৩-৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি