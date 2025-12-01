চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৫ জনের চাকরি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: নগর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস/অ্যানেসথেসিয়া/ প্যাথলজি/ হৃদ্রোগ/অর্থোপেডিক/ ডায়াবেটোলজি/চক্ষু/নাক-কান-গলা/ত্বক/মেডিসিন/সার্জারি)।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ এমসিপিএস/এফসিপিএস/এমডি/এমএস ডিগ্রিসহ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২৫,০০০-৬৫,৩৫০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদের অনুমোদিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী স্থপতি (ল্যান্ডস্কেল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে পুর প্রকৌশলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা অধিক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী নিরীক্ষক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সড়ক তদারককারী।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা jobccc.gov.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি