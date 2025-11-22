উপখাদ্য পরিদর্শক পদে শতাধিক প্রার্থীর আবেদন বাতিল

খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে মোট ১০৩ জনের ২৩৯টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ করায় প্রার্থীদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্যপদে ২০২৩ সালের ৩১ আগস্টের বিজ্ঞপ্তি ২০২৫ সালে ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে আবেদনকারীদের আবেদন যাচাইকালে একই ব্যক্তি একই পদে একের অধিক আবেদন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ব্যক্তিগত বা অন্যান্য তথ্যের কিছুটা পরিবর্তন বা বিকৃত করে একই পদে একের অধিক আবেদন করেছেন, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৮-এর ‘ঙ’ শর্তে ‘কোনো প্রার্থী একই পদে একবারের বেশি আবেদন করতে পারবেন না।
একই পদে একই প্রার্থীর একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে’ উল্লেখ থাকায় সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে মোট ৬ লাখ ১১ হাজার ৩৯৮টি আবেদনের মধ্যে ১০২ জন আবেদনকারীর ২৩৮টি আবেদন এবং ১ জন আবেদনকারী অনলাইন আবেদনে ছবি এবং স্বাক্ষর যুক্ত না করায় তাঁর আবেদনসহ মোট ১০৩ জনের ২৩৯টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে।