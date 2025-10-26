হোম > চাকরি > সরকারি

দুদকে কনস্টেবল পদের পরীক্ষার সূচি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ‘কনস্টেবল’ পদে লিখিত (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুদকের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) দাউদ হোসেন চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১ অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজসহ রাজধানীর ৫৪টি পৃথক কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের রোল নম্বর এবং কেন্দ্রের নাম প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, প্রার্থীকে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

