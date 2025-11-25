হোম > চাকরি > সরকারি

সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১ পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ৫ম পর্যায়ে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৯ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ১৮টি জেলায় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র অনলাইন খেকে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে হবে।

২০২৩ সালের এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলতি বছরের ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে আবেদনকারী প্রার্থীরা ২২ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

প্রার্থীদেরকে আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

