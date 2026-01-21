হোম > চাকরি > সরকারি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চাকরির সুযোগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সাত ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি (বাণিজ্য)।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সাদা কাগজে লিখিত আবেদনপত্রে প্রার্থীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয়তা, ধর্ম, জন্মতারিখ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে কুরিয়ার সার্ভিস বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান মো. আব্দুস সোবহান তরফদার’ বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

