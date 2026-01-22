বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি (শনিবার) বেলা ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে।
ইতিপূর্বে এ পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩১ জানুয়ারি উল্লেখ করা হলেও এদিন যথোপযুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র না পাওয়ায় এবং দেশব্যাপী জেলা জজ ও অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালগুলোয় অফিস সহায়ক পদে বিদ্যমান শূন্য পদগুলোয় নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য উল্লিখিত তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
প্রাক্-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিডেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্রের বিষয়ে এসএমএস পাঠানো হবে। এ ছাড়াও বিস্তারিত যেকোনো তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।