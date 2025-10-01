হোম > চাকরি > সরকারি

খাদ্য অধিদপ্তরের ড্রাইভার পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে ড্রাইভার পদে ৫০টি শূন্য পদের জন্য অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ১২৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষা গত ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার ফলাফল ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ সেপ্টেম্বর ব্যবহারিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

সম্পর্কিত

বিআইডব্লিউটিএতে ২১৪ জনের চাকরি

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে ১২৭ জনের চাকরির সুযোগ

কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

বস্ত্র অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষা ১১ অক্টোবর

সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ফল প্রকাশ

বিআইডব্লিউটিএর পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর, ৬ পদে প্রার্থী ৩৫

পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা