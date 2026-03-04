হোম > চাকরি > সরকারি

বিএমইটির অধীনে ৯৯ জনের চাকরি

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)/শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (জাপানিজ ভাষা)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাসসহ জাপানিজ ভাষাগত দক্ষতায় JLPT N3/সমমান লেভেল পাস হতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (কোরিয়ান ভাষা)।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাসসহ কোরিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় TOPIK Level-3/ সমমান পাস হতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (ইংরেজি ভাষা)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (আরবি ভাষা)।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (জার্মান ভাষা)।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাসসহ জার্মান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-B1 পাস থাকতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

কোর্সের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক (ইতালিয়ান ভাষা)।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাসসহ ইতালিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-A2 পাস থাকতে হবে।

বেতন: প্রতি ঘণ্টা ৮০০ টাকা।

বয়সসীমা: ২২-৪৫ বছর।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের ‘মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা’ বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র বিএমইটির ওয়েবসাইটে (www.bmet.gov.bd) পাওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

