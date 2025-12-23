হোম > চাকরি > সরকারি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিসিবিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: দুটি (চট্টগ্রাম বন্দরে একজন এবং ঢাকা আইসিডিতে একজন)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ/ সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন: ৬০,২৫০ টাকা।

বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৬৪ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে।

আবেদন ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীকে সাদা কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে তাঁর পূর্ণ ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল দিতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সিসিবিএল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখিত কাগজপত্রাদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।

নিয়োগপ্রক্রিয়া: আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই সব শিক্ষাগত সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং অভিজ্ঞতা সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যেকোনো ধরনের তদবির বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: অফিস চলাকালে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, কক্ষ নং-৫০৪/৫০৯, ৫ম তলা, রেল ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

