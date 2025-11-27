সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
অনিবার্য কারণবশত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২৮ নভেম্বর নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। ওই পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হবে।
অন্য সব পদের লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।