হোম > চাকরি > সরকারি

সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

অনিবার্য কারণবশত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২৮ নভেম্বর নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। ওই পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হবে।

অন্য সব পদের লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

এলপি গ্যাস লিমিটেডের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৪ পদে চাকরি

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্যাডার ১৭৫৫

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১১৫২ পদে বড় নিয়োগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন

সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি প্রসঙ্গে যা বলছে পিএসসি

বিপিডিবিতে ১৫৯৬ জনের চাকরির সুযোগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে বড় নিয়োগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা