ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো—অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক, ওয়‍্যারলেস মেকানিক, মোল্ডার, ওয়েল্ডার, ওয়ার্কশপ হেলপার, মুচি, মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন) ও স্পিডবোট ড্রাইভার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৪ অক্টোবর বেলা ৩টায় রাজধানীর জাহাঙ্গীর গেটে অবস্থিত বিএএফ শাহীন কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রবেশপত্র ডাউনলোডের জন্য টেলিটক কর্তৃক বিস্তারিত তথ্য প্রার্থীদের এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

