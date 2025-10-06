৪৯তম বিসিএসের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু, পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ৫ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তীকালে যেকোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশোধন করার অধিকার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে, গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই বিসিএস হবে শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর আগের ৪৮তম বিসিএস ছিল চিকিৎসক নিয়োগের বিশেষ বিসিএস।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ২২ জুলাই থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদনের সুযোগ ছিল এক মাস। আবেদন শেষ হয় ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
সিলেবাস সংক্রান্ত পিএসসির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ বিষয়াবলি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, মানসিক দক্ষতা ও গাণিতিক যুক্তি। প্রতিটি আবশ্যিক বিষয়ের পূর্ণমানও সিলেবাসে দেওয়া আছে।
এ ছাড়া বিভিন্ন পদসংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি, সংস্কৃত, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামি শিক্ষা, দর্শন, শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ মোট ৩৬টি পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত কাঠামো ও মানবণ্টন এই সিলেবাসে পাওয়া যাবে। পরীক্ষার্থীরা এই সিলেবাস অনুসরণ করে তাঁদের পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন।