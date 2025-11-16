হোম > চাকরি > সরকারি

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৬টি পদের বিপরীতে ২০৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

একাডেমির উপপরিচালক (উপসচিব) শিউলি রহমান তিন্নী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরিয়ান কাম মিউজিয়াম কিপার এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। ১৪ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে খুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

