হোম > চাকরি > সরকারি

৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্যাডার ১৭৫৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ক্যাডার পদে শূন্যপদ ১ হাজার ৭৫৫টি, নন-ক্যাডার পদ ৩৯৫টি।

আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন ও ফি জমাদান শুরু হবে; যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

এই বিসিএসের ১ হাজার ৭৫৫ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ৩৯৫ জনকে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষা শুরুর তারিখ ৯ এপ্রিল ও মৌখিক পরীক্ষা ১০ আগস্ট শুরু হবে বলে এতে বলা হয়।

সম্পর্কিত

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১১৫২ পদে বড় নিয়োগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন

সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি প্রসঙ্গে যা বলছে পিএসসি

বিপিডিবিতে ১৫৯৬ জনের চাকরির সুযোগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে বড় নিয়োগ

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে শতাধিক প্রার্থীর আবেদন বাতিল

হাইকোর্ট বিভাগে অফিস সহকারী পদের পরীক্ষা ২২ নভেম্বর

ভূমি আপিল বোর্ডের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নেবে ১১৪ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা