ফায়ার সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১১ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৮৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক, মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন), স্পিডবোট ড্রাইভার, মোল্ডার, ওয়েল্ডার, ওয়ার্কশপ হেলপার ও মুচি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ৪ অক্টোবর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা হবে ১১ ও ১২ নভেম্বর। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাজধানীর কাজী আলাউদ্দিন রোডে অবস্থিত অধিদপ্তরটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও আবেদন কপি সঙ্গে আনতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কাউকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের মূল কপি ও সত্যায়িত ফটোকপি আনতে হবে।
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি কার্ড), পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি ও সত্যায়িত ফটোকপি আনতে হবে। সদ্য তোলা ২ কপি সত্যায়িত ছবি সঙ্গে আনতে হবে।