হোম > চাকরি > সরকারি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৪ আগস্ট থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে গতি সর্বনিম্ন ইংরেজিতে ২০ ও বাংলায় ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

সম্পর্কিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনের লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

ডেসকোর ৬ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

কারিগরি অধিদপ্তরের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানিতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা

১৪ কর্মী নেবে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা