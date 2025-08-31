খাদ্য অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২ সেপ্টেম্বর

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন নন-গেজেটেড ১৪ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, ৯ আগস্ট অধিদপ্তরের ১৪ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় ২৯৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২-৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত খাদ্য ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সরকার স্বীকৃত কোটার সপক্ষে প্রমাণক, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ, নাগরিক সনদপত্র, আবেদনপত্রের কপি, প্রবেশপত্রের রঙিন কপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ইত্যাদি কাগজপত্রের মূল কপি এবং এক সেট সত্যায়িত কপিসহ খাদ্য ভবনের প্রশাসন বিভাগে উপস্থিত থাকতে হবে।