হোম > চাকরি > সরকারি

খাদ্য অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন নন-গেজেটেড ১৪ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, ৯ আগস্ট অধিদপ্তরের ১৪ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় ২৯৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২-৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত খাদ্য ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সরকার স্বীকৃত কোটার সপক্ষে প্রমাণক, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ, নাগরিক সনদপত্র, আবেদনপত্রের কপি, প্রবেশপত্রের রঙিন কপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ইত্যাদি কাগজপত্রের মূল কপি এবং এক সেট সত্যায়িত কপিসহ খাদ্য ভবনের প্রশাসন বিভাগে উপস্থিত থাকতে হবে।

সম্পর্কিত

নির্বাচন কমিশনের ১৫ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

মেট্রোরেল নেবে ১৫ জন ট্রেন অপারেটর, আবেদন করতে পারবেন যাঁরা

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

৩৯ কর্মী নেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

বিসিসির ৫ পদের লিখিত পরীক্ষা ৩০ আগস্ট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা