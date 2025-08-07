হোম > চাকরি > সরকারি

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামের ৯ম গ্রেডভুক্ত ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)’ পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২৪ আগস্ট (রোববার) সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ঠিকানায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সনদ, প্রবেশপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, অভিজ্ঞতার সনদপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সই ও সিলমোহরযুক্ত ছাড়পত্রের মূলকপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, উল্লিখিত কোনো মূল সনদ বা কাগজপত্র অনুপস্থিত থাকলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

