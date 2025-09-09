হোম > চাকরি > সরকারি

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ১২ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৫ হাজার ১২৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব হাছিনা আক্তার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: ক্যাটালগার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহায়ক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫ ক্যাটাগরির মোট ৮টি শূন্য পদে ৫ হাজার ১২৮ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এসব প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর ৩টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

