আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক।
পদসংখ্যা: ৩টি (মেডিসিন-১, সার্জারি-১, গাইনি-১)।
যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন: গ্রেড-৬ষ্ঠ।
পদের নাম: প্রভাষক/ সহকারী রেজিস্ট্রার (কাম হাউস টিউটর)।
পদসংখ্যা: ৬টি (অ্যানাটমি-১, বায়োকেমিস্ট্রি-১, ফিজিওলজি-১, মাইক্রোবায়োলজি-২, প্যাথলজি-১, গাইনি-১)।
যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন: গ্রেড-৯ম।
পদের নাম: কম্পিউটার ল্যাব কাম আইটি টেকনিশিয়ান (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: কম্পিউটার/আইটি -সম্পর্কিত বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা।
বেতন: গ্রেড-১২তম।
পদের নাম: মুয়াজ্জিন (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রিধারী।
বেতন: গ্রেড-১৪তম।
পদের নাম: পিএ ইকুইপমেন্ট টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ফটোগ্রাফার (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬তম।
পদের নাম: ডেসপাস রাইডার, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৭তম।
পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
পদের নাম: অফিস সহায়ক, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৮তম।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, মহিলা (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী, মহিলা (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: মালি (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: গ্রেড-১৯তম।
আবেদন পদ্ধতি
নির্ধারিত আবেদনপত্র কলেজ ওয়েবসাইট (https://amcc.edu.bd/)-এর Career option থেকে সংগ্রহ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
আবেদনপত্র (কম্পিউটার টাইপ করা) সব কাগজপত্র ৫ সেট প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে এ-৪ খামে করে ‘সভাপতি, নিয়োগ কমিটি, আর্মি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম, ভাটিয়ারি-হাটহাজারী লিংক রোড, খিল্লাপাড়া, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি