হোম > চাকরি > সরকারি

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

গণপূর্ত অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৬৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২৯ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে গতি যথাক্রমে বাংলা ২৫ ও ইংরেজি ৩০ শব্দ।

বেতন: ১০,২০০-৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: নকশাকার।

পদসংখ্যা: ৪১ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা।

বেতন: ৯,৭০০-৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কার্য সহকারী।

পদসংখ্যা: ১৪৪ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৭৬ টি

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। বাংলা টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ গতি।

বেতন: ৯,৩০-২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১১৯ টি।

যোগ্যতা: বাণিজ্য বিষয়সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১৬১ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৮১ টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ১৮ টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ডিএমটিসিএলে চাকরির সুযোগ

৬৫ কর্মী নেবে শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট

৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে তাঁত বোর্ড

৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

জনবল নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

কর্মী নিয়োগ দেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

১১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা