বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের প্রাক্‌-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এজিএম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে প্রাক্‌-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা আগামী ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) সকাল ১০টায় ঢাকার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে। প্রার্থীরা আবেদনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক এসএমএসপ্রাপ্ত হলে প্রবেশপত্র বিজেএসসির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

