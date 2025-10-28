শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, বেতন ১৬তম গ্রেডে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ‘আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ১ জনকে নিয়োগে দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন প্রক্রিয়া পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নূন্যতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পে কম্পিউটার/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: (গ্রেড-১৬) ১৭,০৪৫ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ‘প্রকল্প পরিচালক, আইসিটি’র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কক্ষ নং-১২১, শিক্ষা ভবন (১ম ব্লক), ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ বরাবর ডাকযোগে/সরাসরি আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পর প্রেরিত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।