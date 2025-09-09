হোম > চাকরি > সরকারি

পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড) পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত (১ ঘণ্টাব্যাপী) ঢাকায় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার হল, আসনব্যবস্থা ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সম্পর্কিত

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

১২ কর্মী নেবে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর

৪৭তম বিসিএসের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু, পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে ১৪৩ জনের চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা