হোম > চাকরি > সরকারি

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

চাকরি ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ঈশ্বরদী, পাবনা। প্রতিষ্ঠানটির ২৯ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। একই দিন সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: মৌলভি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তর সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: করণিক কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রেড-২)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কারপেন্টার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা/৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: বাবুর্চি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর।

পদসংখ্যা: ৯টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তরি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পিয়ন।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: রন্ধন সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: বার্তাবাহক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৭

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম ওয়াসায় চাকরির সুযোগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭ পদের লিখিত পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর

২০ কর্মী নেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০তম গ্রেডে বেতন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ৪৮৩

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আগামীকালের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

বিটিআরসির ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৩

বিজেএসসির ৪ পদের লিখিত পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর

চট্টগ্রাম ওয়াসায় ১৪৪ জনের চাকরি, আবেদন শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা