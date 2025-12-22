২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

জনবল নিয়োগের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ঈশ্বরদী, পাবনা। প্রতিষ্ঠানটির ২৯ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। একই দিন সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: মৌলভি।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: দপ্তর সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মেকানিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: করণিক কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টাইপিস্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রেড-২)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কারপেন্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা/৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: বাবুর্চি।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৪টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর।
পদসংখ্যা: ৯টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: দপ্তরি।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পিয়ন।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: রন্ধন সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: বার্তাবাহক।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি