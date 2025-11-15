শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষা ২২ নভেম্বর

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রজেক্টর অপারেটর, বুক বেয়ারার, হিসাবরক্ষণ অফিসার ও উচ্চমান সহকারী।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ২২ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। পদগুলোতে পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।