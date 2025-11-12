হোম > চাকরি > সরকারি

বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সহকারী উপপ্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল, অ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, সিভিল ও টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সশস্ত্র বাহিনী নার্সিং সিস্টার (লোকাল)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪ বছরমেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাফটসম্যান গ্রেড-২ (ডিপ্লোমাধারী)।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল, মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ২০৫ টাকা।

মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে

সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্রসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি এবং ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা পৌর চেয়ারম্যান বা মেয়র বা সিটি করপোরেশনের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।

সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং ১ কপি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা বিমানবাহিনীর অফিশিয়াল ওয়েবাসইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

