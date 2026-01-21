১০৩ কর্মী নেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১০৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২২ জানুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
(ক) বিভাগ: নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা বিভাগ।
পদের নাম: প্রকৌশলী (সার্ভার)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাপ্লাইড ফিজিকস অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যালসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: প্রকৌশলী (কোয়ালিটি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: প্রকৌশলী (সফটওয়ার বা প্রোগ্রামিং)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: প্রকৌশলী (সাইবার সিকিউরিটি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস)।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাপ্লাইড ফিজিকস অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী (অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি বোর্ডের অধীনে ইলেকট্রনিকস টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংসহ চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিকস টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংসহ চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম)।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি বোর্ডের অধীনে ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (অপটিক্যাল অ্যান্ড ইলিকট্রনিক অবসারভেশন সিস্টেম)।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি বোর্ডের অধীনে ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি বোর্ডের অধীনে ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট)।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি বোর্ডের অধীনে ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট (ওয়্যর হাউসম্যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের (বিজ্ঞান) ডিগ্রি।
বেতন: ২০,৪০০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট (রেকর্ডকিপার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের (বিজ্ঞান) ডিগ্রি।
বেতন: ২০,৪০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের (বিজ্ঞান) ডিগ্রি।
বেতন: ১৮,৬০০ টাকা।
(খ) বিভাগ: অনসাইট ফায়ার স্টেশন
পদের নাম: ফায়ার অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: অগ্নিনির্বাপক গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৩১,২০০ টাকা।
পদের নাম: ফায়ার ফাইটার।
পদসংখ্যা: ২৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ২০,৪০০ টাকা।
পদের নাম: মেকানিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২০,৪০০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ার্কশপ হেলপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
পদের নাম: অটো ইলেকট্রিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
পদের নাম: হোজ রিপেয়ারার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
পদের নাম: টায়ারম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি