সমরাস্ত্র কারখানার পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬২

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (বিওএফ) সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ৯ম গ্রেডের দুটি পদে অনুষ্ঠিত এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব ও বিভাগীয় নিয়োগ প্রদানবিষয়ক কমিটির সভাপতি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী ও পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার/আবাসিক অফিসার/ক্রয় অফিসার/বাজেট অফিসার। এর মধ্যে প্রথম পদে ১৪১ জন ও দ্বিতীয় পদে মোট ২১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এর আগে, ১৯ ডিসেম্বর দুটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।

