হোম > চাকরি > সরকারি

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের দুটি পদের প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুটি পদ হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ ক্যাটাগরির পদে প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ ধরনের পরীক্ষা আগামী ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত পদগুলোয় আবেদনকারীরা ১২ জানুয়ারি থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী সময়ে একই প্রবেশপত্র দিয়ে লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

ফরেন সার্ভিস একাডেমির পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থী ১০২

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৬ জনের চাকরি

১০ পদে চাকরি দেবে বিএসটিআই

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

কর্মী নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

জ্বালানি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা