নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের দুটি পদের প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুটি পদ হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ ক্যাটাগরির পদে প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ ধরনের পরীক্ষা আগামী ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত পদগুলোয় আবেদনকারীরা ১২ জানুয়ারি থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।
এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী সময়ে একই প্রবেশপত্র দিয়ে লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।