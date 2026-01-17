চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির শূন্য পদ পূরণ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব ও করপোরেশনের সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী এস্টেট অফিসার, ক্রোকী অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার), স্বাস্থ্য সহকারী ও বাজার পরিদর্শক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১৯ ও ২০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের টাইগারপাসে অবস্থিত সিটি করপোরেশন প্রধান কার্যালয়ে মেয়র অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাগুলো প্রতিদিন বেলা ১১টা, ২টা ও ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে, ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর গত ৬ ও ৭ নভেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরীক্ষার কেন্দ্র, তারিখ ও সময়সূচি-সম্পর্কিত এসএমএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মোবাইলে পাঠানো হবে।
এ ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জবপোর্টাল ও ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই মূল প্রবেশপত্রসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ প্রদর্শন করবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই সব মূল সনদপত্র ও ১ সেট সত্যায়িত ফটোকপিসহ আধা ঘণ্টা আগে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।