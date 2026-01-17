হোম > চাকরি > সরকারি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির শূন্য পদ পূরণ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব ও করপোরেশনের সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী এস্টেট অফিসার, ক্রোকী অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার), স্বাস্থ্য সহকারী ও বাজার পরিদর্শক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১৯ ও ২০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের টাইগারপাসে অবস্থিত সিটি করপোরেশন প্রধান কার্যালয়ে মেয়র অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাগুলো প্রতিদিন বেলা ১১টা, ২টা ও ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর গত ৬ ও ৭ নভেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরীক্ষার কেন্দ্র, তারিখ ও সময়সূচি-সম্পর্কিত এসএমএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মোবাইলে পাঠানো হবে।

এ ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জবপোর্টাল ও ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই মূল প্রবেশপত্রসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ প্রদর্শন করবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই সব মূল সনদপত্র ও ১ সেট সত্যায়িত ফটোকপিসহ আধা ঘণ্টা আগে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

ফরেন সার্ভিস একাডেমির পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থী ১০২

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৬ জনের চাকরি

১০ পদে চাকরি দেবে বিএসটিআই

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

কর্মী নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

জ্বালানি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা