ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর আওতায় অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৭ আগস্ট এবং চলবে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পাশাপাশি প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানীতে মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি দেখুন dmtcl.gov.bd/sites/default/files/files/ এখানে।

