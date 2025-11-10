১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। অফিস সহকারী পদে জনবল নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদন শুরু হয়েছে।
পদের নাম: অফিস সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এইচএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা
প্রার্থীদের বয়স ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারবে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
আবেদনের সময়সীমা
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি