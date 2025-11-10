হোম > চাকরি > সরকারি

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

চাকরি ডেস্ক 

ফাইল ছবি

অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। অফিস সহকারী পদে জনবল নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদন শুরু হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এইচএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা

প্রার্থীদের বয়স ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারবে। বিস্তারিত দেখুন এখানে

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

ঢামেকের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

ভূমি রেকর্ড অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৩২৮

চসিকের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৭

ডেসকোর তিন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৭

২৪ হাজার টাকা বেতনে ঢামেকে চাকরির সুযোগ

ফায়ার সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা