সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘মুয়াজ্জিন’ পদে নিয়োগের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ এপ্রিল এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২১১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ১ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. শহীদ রেজা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির এই পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরে ২০২৫ সালে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে আবেদনকারী প্রার্থীদের থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ৮ মার্চ থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র ব্যতীত যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।