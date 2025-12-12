এলপি গ্যাস লিমিটেডের লিখিত ফল প্রকাশ

এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) দুটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: সহকারী ব্যবস্থাপক (পরিচালন ও উন্নয়ন) ও সহকারী ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ ও সেফটি)। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে গত ১৪ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর বিজ্ঞপ্তির ক্রম ৫ ও ৬ নম্বর পদের লিখিত পরীক্ষা গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এলপি গ্যাস লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের যথাসময়ে তা জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রটি মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।