ইংরেজি জানতে প্রশ্ন করতে শিখুন

শিক্ষা ডেস্ক

ইংরেজি শেখা মানে শুধু শব্দ মুখস্থ করা নয়, ভাবতে শেখাও এর বড় অংশ। আর ভাবতে শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো প্রশ্ন করা। যে প্রশ্ন করতে পারে, সে শেখে দ্রুত, আত্মবিশ্বাসী হয়, আর নতুন কিছু জানার আগ্রহও বাড়ে।

ভাবতে শেখার শুরু প্রশ্ন থেকেই

শুধু পড়া বা শোনা নয়, শেখার আসল মজা হলো বোঝা আর ভাবার মধ্যে। যখন আমরা প্রশ্ন করি ‘এটা কেন হলো?’, ‘আমি এমন হলে কী করতাম?’ তখনই আমাদের চিন্তা গভীর হয়। তাই প্রশ্ন করতে শেখা মানে ভাবতে শেখা।

কেন প্রশ্ন করা দরকার

প্রশ্ন করা শেখার অন্যতম চাবিকাঠি। ভালো প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, কথোপকথন এগোয়, আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। কেউ যদি প্রশ্ন না করে, তাহলে সে অনেক সময় জানার সুযোগও হারিয়ে ফেলে। যেমন ইংরেজি শেখার সময় যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, ‘এই শব্দের মানে

কী?’ বা ‘এই বাক্যটা এভাবে কেন বলা হলো?’—তাহলে তুমি শুধু উত্তরই পাবে না, ভাষাটা বোঝার ক্ষমতাও বাড়বে।

কীভাবে প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়

প্রশ্ন করার একটা সহজ উপায় হচ্ছে ধাপে ধাপে প্রশ্ন করা। যেমন—

� তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন: লেখায় বা গল্পে যা বলা হয়েছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন করো। যেমন খাবার কীভাবে শরীরের কাজে সাহায্য করে?

� নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রশ্ন: লেখার বিষয়টা নিজের জীবনে খোঁজো। যেমন আমি যখন না খেয়ে থাকি, তখন

  • কেমন লাগে?

� ভাবনার প্রশ্ন: বড়ভাবে চিন্তা করো, কেন এমন হয়, তা জানতে চাও। যেমন মানুষ জানে, কিছু খাবার অস্বাস্থ্যকর, তবু

  • কেন খায়?

এভাবে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে শুধু ভাষাই নয়, চিন্তাশক্তিও বাড়বে।

শিক্ষক নয়, শিক্ষার্থী করবে প্রশ্ন

সব প্রশ্ন যদি শিক্ষক করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজের মতো চিন্তা করার সুযোগ পায় না। তাই নিজে প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করো। ভুল হলে শিক্ষককে দেখাও। তাহলে ব্যাকরণও ঠিক হবে, আবার ভাবতেও শিখবে।

বেশি প্রশ্ন, বেশি জানা শেখা শুধু মুখস্থ করার বিষয় নয়।

যখন তুমি প্রশ্ন করবে, তখন শিখতে পারবে। প্রশ্ন তোমাকে কৌতূহলী করে, নতুন ভাবনার দরজা খুলে দেয়। তাই যে যত বেশি প্রশ্ন করবে, সে তত বেশি শিখবে। তাই ক্লাসে বা বই পড়ার সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করো, ‘আমি আসলে কী জানতে চাই?’ সেখান থেকে শুরু হবে তোমার নতুন শেখার যাত্রা।

ইংরেজি শেখার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো প্রশ্ন করার ক্ষমতা। শুধু শব্দ মুখস্থ করলে শিক্ষার মজা আসে না, কিন্তু নিজের মতো প্রশ্ন করলে শেখা জীবন্ত হয়ে ওঠে, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নতুন জ্ঞানের দরজা খুলে যায়। তাই যে যত বেশি প্রশ্ন করবে, সে তত বেশি জানবে ও আত্মবিশ্বাসী হবে। 

