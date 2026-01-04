অফিসে চনমনে থাকবেন যেভাবে

দুপুরের খাবারে একটু বাড়তি নুডলস বা এক থালা ভাত খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন। কিন্তু ডেস্কে ফিরতেই শুরু হলো চোখের পাতার লড়াই। শরীর যেন কিছুতেই আর চলতে চায় না, মাথার ওপর রাজ্যের ক্লান্তি ভর করতে শুরু করেছে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে দিনের শুরুটাই হয় অবসাদ দিয়ে, কিংবা সকালে কড়া এক কাপ কফি পান করার কিছুক্ষণ পরই ক্লান্তি গ্রাস করে। শীতের সন্ধ্যায় ডিনারের পর নিস্তেজ হয়ে পড়া তো অনেকের নিত্যদিনের সমস্যা। প্রশ্ন হলো, আমাদের শক্তির এই ওঠানামা কতটা স্বাভাবিক? পুষ্টিবিদ ড. লিনিয়া প্যাটেল বলেন, ‘আমরা তো আর যন্ত্র নই, তাই সারা দিন কাজের পর শরীর ক্লান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দিন শেষে ঘুমানোর আগে ক্লান্তি আসাটা যতটা স্বাভাবিক, কাজের ডেস্কে ঝিমুনি আসাটা ততটাই অস্বাভাবিক।’ তিনি মনে করেন, যদি এই ক্লান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তা কোনো অসুখের লক্ষণ হতে পারে, যা নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
বিকেলের এই ক্লান্তি বা ‘আফটারনুন স্লাম্প’ কেন হয়?
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ড. থমাস মারজোটের মতে, ‘এর পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করে। প্রথমটি হলো “স্লিপ প্রেশার”। আমরা যত বেশি জেগে থাকি, ঘুমের চাপ তত বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো আমাদের “সার্কাডিয়ান রিদম” বা শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি। এই ঘড়িটি সাধারণত বেলা ৩টার দিকে আমাদের সজাগ থাকার সংকেত কমিয়ে দেয়। এই দুইয়ের প্রভাবে আমরা বিকেলের দিকে প্রচণ্ড ক্লান্তিবোধ করি।’
এই ঝিমুনি কাটানোর মোক্ষম কিছু উপায়
১. কফি পান করুন: কিন্তু বুঝেশুনে
ক্যাফেইন আমাদের সাময়িকভাবে সজাগ রাখতে পারে। তবে এটি পানের সঠিক সময় জানা জরুরি। চিকিৎসকদের মতে, দিনে দুই কাপের বেশি কফি না পান করা ভালো এবং তা দুপুরের পর এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে এনার্জি ড্রিংক থেকে দূরে থাকুন; এতে থাকা উচ্চমাত্রার চিনি হিতে বিপরীত হতে পারে।
২. দুপুরের খাবারের পরিকল্পনা
দুপুরে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট (যেমন ভাত বা পাস্তা) খেলে রক্ত সঞ্চালন মস্তিষ্কের বদলে পাকস্থলীতে বেশি ব্যস্ত থাকে। ফলে ঝিমুনি আসে। এর সমাধান হলো সুষম খাবার। প্লেটের অর্ধেকজুড়ে থাকুক সবজি ও ফল, বাকি অর্ধেকের এক ভাগ প্রোটিন (মাছ, মাংস বা ডিম) এবং অন্য ভাগ লাল চাল বা আটার তৈরি খাবার। দুপুরের খাবারে প্রোটিন থাকলে তা আপনাকে বিকেল পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করবে।
৩. চিনি নয়, প্রাকৃতিক শক্তি
তাৎক্ষণিক শক্তির জন্য আমরা অনেক সময় চকলেট বা মিষ্টি কিছু খাই। এতে সাময়িক শক্তি মিললেও কিছুক্ষণ পর রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে ক্লান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। এর বদলে একটি কলা বা গ্রিন টি বেছে নিন। গ্রিন টিতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড ধীরে ধীরে শক্তি জোগায়, যা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়।
৪. পানির জাদুর স্পর্শ
বিকেলের ক্লান্তির একটি বড় কারণ হলো পানিশূন্যতা। শরীর সামান্য ডিহাইড্রেটেড হলেও কর্মক্ষমতা কমে যায়। দিনে অন্তত ১ দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ৮ লিটার পানি পান নিশ্চিত করুন।
৫. একটু হাঁটাচলা ও সামাজিকতা
খাওয়ার পর ডেস্কে বসে না থেকে অন্তত ১০-১৫ মিনিট বাইরের খোলা বাতাসে হাঁটাহাঁটি করুন। এটি হজমে সাহায্য করে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ায়। এ ছাড়া সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা বা হালকা আড্ডা আপনার স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, কাজের ফাঁকে ছোট সামাজিক বিরতি কাজের গতি বাড়ায়।
৬. সূর্যের আলো ও পাওয়ার ন্যাপ
শীতকালে রোদ কম থাকায় শরীর পর্যাপ্ত সংকেত পায় না যে এখন জেগে থাকার সময়। তাই জানালার পাশে বসুন বা রোদে যান। আর যদি চোখ খুলেই রাখা না যায়, তবে ২০ মিনিটের একটি ‘পাওয়ার ন্যাপ’ বা ছোট ঘুম দিতে পারেন। তবে এটি যেন কোনোভাবেই ৩০ মিনিটের বেশি না হয়, নতুবা রাতের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে।
৭. ভালো ঘুমের বিকল্প নেই
সারা দিন সতেজ থাকার মূল চাবিকাঠি হলো রাতের নিরবচ্ছিন্ন ঘুম। ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে ফোন বা ল্যাপটপের পর্দা থেকে দূরে থাকুন এবং শোয়ার ঘরটি শান্ত ও অন্ধকার রাখুন।
পরিশেষে, বিকেলের এই ঝিমুনি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন—যেমন সঠিক খাবার বেছে নেওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান এবং একটু হাঁটাচলা আপনার বিকেলকে করে তুলতে পারে আরও প্রাণবন্ত ও কর্মমুখর।