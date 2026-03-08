এআইয়ের যুগেও কেন আপনি প্রাসঙ্গিক

ক্যালেন্ডারের পাতায় আমরা ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে। মাত্র কয়েক বছর আগেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ছিল কেবল ভবিষ্যতের জল্পনাকল্পনা। কিন্তু এখন তা আমাদের অফিসের প্রতিটি ডেস্কে ডেস্কে। ডেটা বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা কোডিং—সবই এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিমেষে করে দিচ্ছে। এই ‘মেশিননির্ভর’ কর্মক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে একজন রক্ত-মাংসের মানুষের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? উত্তরটি লুকিয়ে রয়েছে ছোট্ট একটি শব্দে। তা হলো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং।
কেন এআইয়ের যুগেও আপনি প্রাসঙ্গিক
এআই হয়তো নিখুঁত তথ্য দিতে পারে। কিন্তু তা আবেগ, সৃজনশীলতা এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা রাখে না। ২০২৬ সালের জব মার্কেটে ডিগ্রি বা স্কিলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ‘ট্রাস্ট’ বা বিশ্বাসের ওপর। আর এ বিশ্বাস তৈরির একমাত্র উপায় হলো নিজের একটি শক্তিশালী পার্সোনাল ব্র্যান্ড তৈরি করা।
এআই বনাম মনুষ্যত্ব
এআই প্রচুর কনটেন্ট তৈরি করতে পারে। সঠিকভাবে প্রম্পট দিলেই ভূরি ভূরি আইডিয়া এবং সল্যুশন বের করে দিচ্ছে সত্য। কিন্তু এআই আপনার অভিজ্ঞতা বা জীবনের গল্প বলতে পারে না, কারণ সে জানেই না। আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং যখন আপনার নিজস্ব লড়াই এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার গল্প বলে, তখন মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আপনার প্রতি বিশ্বাস তৈরি করে, সঙ্গে আপনার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যায়। যন্ত্রের ভিড়ে আপনার ‘ইউনিক’ বা অনন্য হওয়াই এখন টিকে থাকার মূলমন্ত্র।
অটোমেশনের মুখে ‘অথেন্টিসিটি’
২০২৬ সালে অনেক চাকরিই অটোমেটেড হয়ে গেছে। কিন্তু কোম্পানিগুলো এখনো এমন মানুষকে খুঁজছে, যাঁরা দলের নেতৃত্ব দিতে পারেন। কঠিন সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার অনলাইন প্রোফাইল বা পার্সোনাল ব্র্যান্ড যদি আপনাকে একজন ‘থট লিডার’ বা চিন্তাশীল নেতা হিসেবে তুলে ধরে, তবে এআই আপনার চাকরি কেড়ে নিতে পারবে না।
নেটওয়ার্কিং এখন ডিজিটাল কারেন্সি
আগে পর্যালোচনা করে দেখা হতো আপনি কী জানেন। এখন পাশাপাশি দেখা হয় আপনাকে কে চেনে। পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আপনি যখন একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন, অনলাইনে আপনার উপস্থিতি পরিকল্পিতভাবে ভিজিবল করেন এবং তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন, তখন সুযোগ আপনার কাছে নিজে থেকেই আসে। লিংকডইন বা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আপনার শক্তিশালী উপস্থিতিই প্রমাণ করে আপনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে। ২০২৬ সালে এয়াই বেসড
পারসোনাল ব্র্যান্ডিং শুরু করার প্রধান দুটি ধাপ
� নিজস্ব ব্র্যান্ড ভয়েস খুঁজে বের করুন: আপনি যে বিষয়ে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ, তা নিয়ে কথা বলুন। আপনার মতামত এবং আলাদা বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই আপনার ইউনিক পার্সোনাল ব্র্যান্ড।
� এআইকে সঙ্গী বানান, প্রতিযোগী নয়: যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এআইকে আসল সঙ্গী বানাতেই হবে। তবে কিছু কৌশল রপ্ত করতে হবে।
যেমন আপনি আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ড নিয়ে এআইকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করতে পারেন। এটি আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী একটি কাস্টমাইজড বা বিশেষায়িত কৌশল তৈরি করে দেবে। নিচের প্রম্পটটি চ্যাটজিপিটি বা জেমিনি কে দিলে, দারুণ একটা কৌশল তৈরি করা যায়—
‘Hi, my name is {Your Name}. I’m a {Your Title} and my mission is to {x}. I would define my personality as {Characteristics of Your Personality}. My values are {X}. My goals for using social media are {Goal 1}, {Goal 2}, and {Goal 3}. I have {x} amount of hours to create content per week. My favorite platforms are {x}, and the kind of content I like to create is {x.} Based on this information, what would you say a good Personal Brand Strategy for me would be? Can you please provide specific examples for each platform? How often should I post and when?