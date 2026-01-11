ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে চাকরি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল কালেকশন বিভাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৫ জানুয়ারি থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও)।
বিভাগ: রিটেইল কালেকশন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অন্যান্য যোগ্যতা: মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা (এমএস অফিস) অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি