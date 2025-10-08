ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার নেবে ইসলামী ব্যাংক

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ক্যাশ বিভাগ ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার।
বিভাগ: ক্যাশ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা। কম্পিউটারে এমএস অফিস পরিচালনায় দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: ২২-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: ২৬,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫।