হোম > চাকরি > ব্যাংক

ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার নেবে ইসলামী ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ইসলামী শরিয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ক্যাশ বিভাগ ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার।

বিভাগ: ক্যাশ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা। কম্পিউটারে এমএস অফিস পরিচালনায় দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২২-৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ২৬,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫।

সম্পর্কিত

স্নাতক পাসেই সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ম্যানেজার পদে ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

সমন্বিত তিন ব্যাংকে ৮৪৫৩ প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

২৬ হাজার টাকা বেতনে ইসলামী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, ২১ বছর হলেই করা যাবে আবেদন

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদনের বয়স ৪০ বছর

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক নেবে অগ্রণী ব্যাংক, ৬০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা