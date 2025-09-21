১২ কর্মী নেবে মেঘনা ব্যাংক, নিয়োগ ৮ জেলায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার–এসও)।
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো।
পদসংখ্যা: ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩–৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৮–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।