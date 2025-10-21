যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএফএ চার্টারধারী (সিএফএ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। সিএফএ চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এক্সেল (অ্যাডভান্সড), পাওয়ার বিআই, পাইথন বা আর-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনবিএফআই বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।